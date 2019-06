Aflevering 3 van Jouw Noord-Holland: Zwemwater

NOORD-HOLLAND - Noord-Holland heeft veel water waar lekker gezwommen kan worden. Kust, meren, poelen, sloten, zwembaden, rivieren, kanalen, voor iedereen is er altijd wel ergens zwemwater in de buurt. En als het weer het even toelaat zoeken graag verkoeling aan het water.

Zwemmen is leuk maar ook gezond. De provincie zorgt ervoor dat er overal officiële zwemlocaties zijn waar je veilig kan zwemmen en houdt deze in de gaten. En ook de zwembaden moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen.

Bekijk de aflevering hieronder:

Jouw Noord-Holland

