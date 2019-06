Nog géén weer-maatregelen voor Wandel4daagse: "Over anderhalf uur hopelijk droog"

ALKMAAR - De deelnemers van de Plus Wandel4daagse hoeven voorlopig niet bang te zijn dat er maatregelen worden genomen in verband met de regen. In het wandelgebied regent het lichtjes, maar de organisatie verwacht dat het met anderhalf uur opklaart.

Dit laten ze weten aan NH Nieuws. De duizenden deelnemers startten vanmorgen om 07:40 bij De Meent in Alkmaar en wandelen verschillende afstanden richting Egmond en Bergen. Er moeten nog zo'n 400 deelnemers starten. "We adviseren hen om het weer in de gaten te houden", aldus Rene Wit van de organisatie.

"We hebben een weerman die alles in de gaten houdt. Op dit moment lijkt het erop dat het in Alkmaar, Egmond en Bergen binnenkort droog is. Er gaat nog een halve centimeter regen vallen."

Onweer

Áls er sprake is van onweer, worden de stempelposten - elke vier kilometer is er één - ingelicht en zij lichten dan de lopers in. "Die worden dan gevraagd om te wachten bij de post. Maar dat is nu dus nog niet het geval", benadrukt Wit.

Elke dag, tot en met zaterdag, lopen de wandelaars een zelfgekozen afstand. Met 30 procent is de 25 kilometer populairste afstand, op de voet gevolgd door de 15 km en de 20 km. De echte diehards kunnen zichzelf in het zweet werken op de 40 kilometer en voor de deelnemers die het rustig aan willen doen is er een ronde van 8,5 kilometer.