Hilversums oud-raadslid Leonie Sazias keert volgende week terug in Kamer

HILVERSUM - Het Hilversumse oud-raadslid Leonie Sazias keert volgende week donderdag terug in de Tweede Kamer. Het Kamerlid van 50PLUS was sinds november afwezig, om behandeld te worden voor kanker.

Sazias zou in eerste instantie in maart weer aan het werk gaan, maar voor de behandeling was toch meer tijd nodig dan gedacht.

Helemaal groen licht heeft Sazias nog niet, zegt ze, maar ze heeft zin weer aan het werk te gaan. “Op de scan zijn nog steeds dingen te zien die niet in het lijf horen, maar ik voel me helemaal prima. Ik heb nergens last van.”

Sazias had voor haar ziekteverlof al Volksgezondheid in haar portefeuille, en wil zich na haar terugkeer extra focussen op de behandeling van kanker. Ze wil samen met deskundigen kijken of de manier waarop chemokuren worden gegeven niet beter kunnen worden toegespitst op de individuele patiënt.