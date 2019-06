Plus Wandel4daagse in Alkmaar van start: 6.000 deelnemers zetten beste beentje voor

ALKMAAR - Vol goede moed stonden ze vanochtend in het ochtendzonnetje aan de start: de eerste 4.000 deelnemers van de 13e editie van de Plus Wandel4daagse in Alkmaar.

Om 7.40 uur werd het startschot gegeven door de kersverse gedeputeerde Esther Rommel.

Elke dag, tot en met zaterdag, lopen de wandelaars een zelfgekozen afstand. Met 30 procent is de 25 kilometer populairste afstand, op de voet gevolgd door de 15 km en de 20 km. De echte diehards kunnen zichzelf in het zweet werken op de 40 kilometer en voor de deelnemers die het rustig aan willen doen is er een ronde van 8,5 kilometer.

Vanaf vrijdagochtend lopen er nog eens 2.000 extra mensen mee: zij doen de halve Wandel4daagse. Op zaterdag start om 11.30 uur de feestelijke intocht. Begeleid door fanfarekorpsen en drumbands wandelen de deelnemers hun laatste meters langs de Grote Kerk en de Langestraat over de rode loper, die speciaal voor de wandelaars wordt uitgerold.

Chip

Nieuw dit jaar is de plaatsing van de registratie-chip. Tijdens eerdere edities moest die worden vastgemaakt aan de schoen, maar nu kan de chip in een keycord.