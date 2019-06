A7 weer vrij na ongeluk bij Purmerend: monsterfile lost op

PURMEREND - Verkeer op de A7 richting Zaandam en Amsterdam heeft vanochtend flinke vertraging opgelopen door een ongeluk bij Purmerend. Inmiddels is de weg weer vrij.

Volgens de ANWB stond er elf kilometer file, en liep het oponthoud op tot meer dan zestig minuten. Rijkswaterstaat hield het op een half uur vertraging.

Details over het ongeluk zijn nog niet bekend, al lijken er twee of drie voertuigen bij betrokken. Voor de hulpverlening was de linkerrijstrook tussen Purmerend-Noord en Purmerend tijdelijk dicht.

Het fileleed tussen Hoorn en Zaandam is vooralsnog het enige van betekenis, deze ochtendspits.