Woning beschoten in Amsterdam: kogelgaten in het raam

AMSTERDAM - Een woning aan de Krombekstraat in Amsterdam is afgelopen nacht onder vuur genomen. Er werd tenminste drie keer op het raam op de benedenverdieping geschoten.

Volgens een getuige was het gezin thuis, maar raakte niemand gewond.

Wie de schoten heeft gelost, is niet bekend. De woning is afgezet, de hulzen zijn in beslag genomen en de politie doet onderzoek.