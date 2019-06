Man (73) gewond bij woningoverval: vijftal in buitenlandse auto opgepakt

ZUID-SCHARWOUDE - Bij een woningoverval aan de Swaan in Zuid-Scharwoude is vanochtend rond 4.30 uur de 73-jarige bewoner gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn 72-jarige echtgenote bleef ongedeerd.

Drie gemaskerde overvallers drongen rond 4.15 uur de woning binnen en overvielen de twee bejaarde bewoners. Wat zich exact heeft afgespeeld in de woning is nog onbekend, maar na de overval sprong het drietal in een gereedstaande auto en sloeg op de vlucht.

Eerder bevestigde een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws dat er kort na de overval vijf verdachten waren aangehouden. Dat gebeurde nadat hun auto met buitenlands kenteken op de Westelijke Randweg in Zuid-Scharwoude was klemgereden.

Het gaat om vier mannen van 29, 26, 22 en 18 jaar oud en een 28-jarige vrouw. Zij zitten zitten vast en worden verhoord. De auto is voor onderzoek in beslag genomen. Ook bij de woning wordt onderzoek gedaan, zag NH-verslaggever Maarten Groeneweg eerder vanochtend. Of er bij de overval iets is buitgemaakt, is niet bekend.