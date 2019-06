Enorme knal bij plofkraak in Amsterdam: pinautomaat uit muur geslagen

AMSTERDAM - Bij een pinautomaat op de Postjesweg in Amsterdam is vannacht een plofkraak geweest. De straat is voorlopig afgezet.

De plofkraak vond rond 03.30 uur vannacht. Getuigen laten aan AT5 weten dat er een enorme knal te horen was. "De hele buurt is wakker", zo meldt een bewoner van de Postjesweg. "Ik voelde de schokgolf door mij heen gaan op de bank", zegt een ander.

Lees ook: VIDEO: Getuige plofkraak Amsterdam rent vluchtende verdachten achterna

De plofkraak lijkt bij een geldautomaat naast een sigarenboer te zijn gepleegd, op de hoek van de Postjesweg en de Columbusstraat. Het pand heeft zichtbaar veel schade opgelopen.

Helikopter

De politie heeft de straat ruim afgezet voor onderzoek. Getuigen meldden dat bij het onderzoek ook een politiehelikopter is ingezet.

Lees ook: Weer plofkraak in Amsterdam: grote ravage op plein in Slotervaart

Het is zeker niet de eerste keer dit jaar dat er een plofkraak wordt gedaan in de stad. Met name de wijken West en Nieuw-West worden vaak opgeschrikt door de harde knallen die bij plofkraken komen kijken.