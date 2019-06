Drie getuigen melden zich in verband met fatale mishandeling Amsterdam

AMSTERDAM - Drie getuigen hebben zich afgelopen week bij de politie gemeld naar aanleiding van de zware mishandeling van de 68-jarige Rinia Chitanie in Amsterdam. De vrouw overleed vorige week aan haar verwondingen.

Dat meldt de politie vanavond in Opsporing Verzocht. Chitanie werd op zondagavond 21 april rond 21.30 uur aan de Geervliet aangetroffen in een plas bloed. Ze was zo zwaar mishandeld, dat haar familie haar in het ziekenhuis niet meer herkende.

Al snel kon in de omgeving een 20-jarige man worden aangehouden. Hij heeft bekend dat hij mevrouw Chitanie zwaar heeft mishandeld. Ook heeft hij gezegd dat hij met haar seksueel contact heeft gehad. Het onderzoek naar een zedenmisdrijf loopt nog. Het betreft een statushouder die volgens zijn raadsman vermoedelijk een psychose kreeg.

Signalement

De politie deed vorige week in het opsporingsprogramma al een getuigenoproep. Inmiddels is ook het signalement van de verdachte bekendgemaakt, iets wat ongebruikelijk is als iemand al is opgepakt. Het gaat om een donkergetinte man van 1,60 meter lang. Hij heeft kort zwart kroeshaar, een normaal postuur. Hij droeg die avond een zwarte pet met rode tekst, een open groene jas, een wit shirt en een grijze joggingbroek.

Het is voor de recherche nog niet duidelijk hoe en waar mevrouw Chitanie de verdachte is tegengekomen, wat voor contact ze hebben gehad en waarom zij zo ernstig is mishandeld. Het slachtoffer liep die Eerste Paasdag om 21.15 uur vanaf haar woning aan de Rhijnestein, in de richting van het Gijsbrecht van Aemstelpark.