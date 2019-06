Ook hockeytassen met stoffelijke resten Miranda Zitman gedumpt bij Zuider IJdijk

AMSTERDAM - De man die wordt verdacht van de moord op de 52-jarige Miranda Zitman, zegt ook twee hockeytassen met delen van haar lichaam te hebben gedumpt. De tassen zijn nooit teruggevonden.

Dat maakte de politie vanavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De hockeytassen zouden zijn weggegooid in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Zuider IJdijk, daar werd in januari ook een koffer met haar stoffelijke resten gevonden.

De politie heeft foto's van de hockeytassen vrijgegeven. Het is volgens de politie belangrijk voor de nabestaanden dat deze tassen alsnog worden gevonden. Wie de tassen ziet, wordt gevraagd ze niet aan te raken en meteen de politie te bellen. Ook mensen die de tassen eerder zagen wordt gevraagd zich te melden.

Kapsalon

Zitman runde bijna 25 jaar kapsalon Medusa in de Jordaan. Vaste klanten van de kapper kregen kort voor haar vermissing een bericht dat afkomstig was van de telefoon van Zitman. Daarin stond dat alle afspraken werden geannuleerd en dat Zitman naar het buitenland zou vertrekken.

Menselijke resten

De partner van Zitman, een man van 56 uit Soest, werd daarna aangehouden. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en van het wegmaken van het stoffelijk overschot. Ook in het huis van Zitman in Soest werden menselijke resten van haar gevonden.

Het was lang onduidelijk dat de stoffelijke resten in de koffer van Zitman waren. Zelfs een beloning van 15.000 euro leverde geen gouden tip op. De menselijk resten uit de koffer werden uiteindelijk begraven op Begraafplaats St Barbara.