Konrad en Paulien blijven de leegte van hun overleden baby Charlotte altijd voelen

BLARICUM - Konrad en Paulien van Eck strijden al jaren om openheid van zaken in het dossier van hun overleden baby Charlotte. Hun kind overleed door wanbeleid van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum, een luttele dag na de geboorte.

Paulien bevalt in augustus 2013 van een prachtige dochter, Charlotte. Tijdens de bevalling gaat er echter een hoop mis. Paulien verliest bloed en moet een spoedkeizersnede ondergaan, maar de dienstdoende gynaecoloog is nergens te bekennen. Als Charlotte geboren wordt ademt ze niet, pas na 23 minuten reanimeren begint het kleine meisje tekenen van leven te vertonen.

Charlotte overlijdt uiteindelijk de volgende dag in het VUMC in Amsterdam aan de gevolgen van zuurstoftekort. Konrad gaat een gesprek aan met de gynaecoloog, maar krijgt geen duidelijkheid over wat er precies gebeurd is. Pas als de ouders het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor de dood van hun dochter komt er wat schot in de zaak.

Tuchtcollege

De conclusies van het onderzoek dat het ziekenhuis laat doen, worden niet met Konrad en Paulien gedeeld. Een ingediende klacht wordt pas na jaren behandeld door het tuchtcollege. Ondertussen blijven de twee vechten om totale openheid over de dood van hun dochter. Ze willen koste wat het kost de onderste steen naar boven halen.

De zaak wordt op dit moment behandeld door de Raad van State, waar ze een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur hebben gedaan om alle informatie boven tafel te krijgen.

Het Tergooi ziekenhuis wil niet reageren zolang de zaak onder de rechter is.