Weer code geel in de provincie: onweer, windstoten en hagel verwacht

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft voor morgenmiddag en -avond code geel afgegeven voor de provincie Noord-Holland. Het weerinstituut verwacht onweersbuien met zware windstoten en hagel.

De waarschuwing geldt van 13.00 uur tot middernacht. Volgens het KNMI kunnen er onweersbuien ontstaan die gepaard gaan met windstoten tot 75 kilometer per uur. Ook kan er tot twee centimeter hagel vallen.

Volgens het weerinstituut zullen de buien later in de avond en in de nacht verdwijnen. Ook voor de rest van het land is code geel afgegeven.