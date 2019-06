Geparkeerde auto vliegt in brand bij winkelcentrum in Hilversum

HILVERSUM - Een auto is vanavond in brand gevlogen op de Admiraal de Ruyterlaan in Hilversum.

De brand ontstond rond 20.00 uur. De auto stond geparkeerd bij winkelcentrum Chatham toen de motorkap ineens begon te roken. Ondanks dat de brandweer de vlammen snel had geblust, kon niet worden voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Het voertuig moet worden afgesleept.

Vermoedelijk is een technisch mankement de oorzaak van de brand.