Arrestatieteam en onderhandelaar voorkomen schietpartij vanuit woning

AMSTERDAM - De politie heeft vanavond in Amsterdam een man opgepakt die dreigde vanuit zijn woning een persoon op straat neer te schieten.

Het arrestatieteam rukte rond 19.00 uur uit naar de Tienraaikade. Een bewoner had daar ruzie gekregen met een andere man en dreigde een vuurwapen te gebruiken. Een onderhandelaar van de politie wist de verdachte op andere gedachten te brengen.

De man is gearresteerd en meegenomen naar het bureau. Waar de ruzie precies over ging, is niet duidelijk.