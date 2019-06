Domper voor omwonenden: bouwbedrijf Schoorldam mag doorgaan met werkzaamheden

SCHOORLDAM - Bouwbedrijf M.J. de Nijs mag voorlopig doorgaan met zijn werkzaamheden op het terrein van de Materieeldienst in Schoorldam. Dat oordeelde de rechtbank vandaag.

Omwonenden van het naastgelegen Park de Rekere stapten eerder deze maand naar de rechter. Ze liggen al langer in de clinch met het bedrijf vanwege geluidsoverlast. Toen de gemeente Schagen het bedrijf een omgevingsvergunning had verstrekt om een drie meter hoge geluidswal te bouwen, was voor de bewoners de maat vol.

Omwonenden zeiden eerder deze maand tegen het Noordhollands Dagblad dat een drie meter hoge geluidswand de lawaaioverlast van zware schoonmaakwerkzaamheden helemaal niet tegenhoudt.

De rechtbank oordeelde echter dat er geen redenen zijn om de omgevingsvergunning van het bedrijf in te trekken. Hierdoor mag De Nijs voorlopig doorgaan met zijn werkzaamheden.

Met elkaar in gesprek

De rechter heeft ook aangegeven dat het verstandig is als de partijen met elkaar in gesprek gaan. Burgermeester Marjan van Kampen: "We hebben al meerdere malen aangeboden om met elkaar om tafel te gaan. Helaas was deze bereidheid er niet. Gelet op deze uitspraak en het advies van de rechter, hoop ik dat omwonenden hier nu anders instaan. Ik zal het initiatief hierin nemen en de partijen uitnodigen voor een gesprek."