Scholieren Calvijn College moeten toetsen alsnog opnieuw maken

AMSTERDAM - Een deel van de leerlingen van het Calvijn College kan voorlopig nog niet op vakantie. Een woordvoerder van de school laat weten dat een groep leerlingen nog toetsen moet maken.

De toetsen die binnenkort moeten worden gemaakt, zijn toetsen van het schoolexamen die überhaupt niet gemaakt zijn. Daarnaast moet het centraal examen opnieuw worden nagekeken. De negen leerlingen die geen schoolexamen hoeven in te halen, moeten daardoor wel nog een paar dagen wachten op de uitslag van het eindexamen.

De onderwijsinspectie laat vandaag ook weten dat bij het VMBO-basis problemen waren. Vijftien leerlingen moeten hierdoor een of twee toetsen inhalen. Dat kunnen ze ook doen als ze al op het mbo zitten.

Een van de ouders liet aan het begin van de avond aan AT5 weten al telefoon van de school te hebben gehad. "Mijn zoon moet wiskunde en een ander zwaar tellend vak doen. We moeten morgen samen op school komen voor een persoonlijk gesprek."

Hij zegt dat de gevolgen voor zijn zoon groot zijn. "Hij kan zijn bijbaantje niet uitvoeren en zijn zakcentjes vergeten. Hij had allemaal plannen gemaakt, nieuwe opleiding gezocht, boeken gekocht, alles is in duigen gevallen. Terwijl zijn vriendjes al een diploma hebben. En ik heb hem nog nooit zo vroeg zien opstaan de afgelopen dagen, met zijn telefoon in de hand wachten op de uitslag."

Het bestuur van de scholengemeenschap waar het Calvijn College onder valt, liet weten dat de uitslagen van toetsen niet waren geregistreerd en dat sommige toetsen zelfs helemaal niet gemaakt zijn. Deze toetsen zouden door fouten van het onderwijspersoneel niet aangeboden zijn aan de leerlingen.