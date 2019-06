Texel weer even de zevende hemel voor catamaran-zeilers

TEXEL - Vandaag beginnen de grootste catamaranraces ter wereld weer. Voor de 42ste keer gaan de schepen met elkaar de strijd aan vanaf het strand bij Paal 17. Zaterdag is het hoogtepunt met de wereldberoemde Ronde om Texel.

Volgens voorzitter Robbert de Jong werken ze dit jaar samen met het Waves-festival van Dorian van Rijsselberghe. "Zo kunnen we de watersport mooi verbreden", vertelt hij aan NH Nieuws.

De eerste deelnemers zijn inmiddels aangekomen. Eén van hen kwam in plaats van met de auto en een trailer, zélf overvaren. Dat ging volgens De Jong even mis. De deelnemer strandde in een verderop gelegen natuurgebied. "Hij belandde op de Hors en dus we moesten even in actie komen, maar alles is in orde."

Boot optuigen

Op het strand wordt al hard gewerkt aan de schepen. De 18-jarige Bas en 16-jarige Charlotte doen dit jaar voor het eerst mee. "We zijn hier sinds maandagavond. We wilden alvast de boot optuigen en even een stukje varen." De beroemde Ronde om Texel heeft hen naar het eiland gelokt. "Ja dit is best een ding in de catamaran-wereld. Dus dat moet je eens meemaken."

Tot nu toe hebben 225 deelnemers zich aangemeld. "We hebben wel zo'n 250 deelnemers nodig, maar dat gaan we wel redden. Dat zagen we vorig jaar ook. Mensen kijken even naar het weer en dan komen ze alsnog", vertelt voorzitter De Jong. "Het weer ziet er goed uit. Je kunt niks zeker zeggen, maar het lijkt erop dat het voor de zeilers een paar prachtige dagen worden."