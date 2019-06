Veiligheidsregio na brand tankstation: "Shophouder heeft enorm snel gereageerd"

OUDE MEER - Dat de brand in een busje bij een tankstation met een sisser is afgelopen, is volgens de Veiligheidsregio te danken aan het snelle handelen van de shophouder van het tankstation. "Het is een plek die je liever niet hebt."

De brand brak uit in een busje dat vlak naast het tankpunt stond, waardoor de vlammen oversloegen naar het tankstation zelf. Een gevaarlijke situatie, volgens de Veiligheidsregio: "Het is een plek die je liever niet hebt, want met al die brandstof is het heel brandgevaarlijk. Daarom waren we ook met groot materieel ter plaatse."

De shophouder van het tankstation heeft snel gereageerd. "Hij heeft de installatie veiliggesteld en de noodknoppen ingedrukt waarmee ze de kleppen sluiten van de brandstofdepots. Dan is de toevoer van brandstof eigenlijk afgekapt." Ook heeft hij de rest van de aanwezigen op het tankstation snel kunnen evacueren. "Iedereen kon zijn auto veiligstellen en zichzelf natuurlijk ook."