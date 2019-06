Svitzer-werknemers nemen ouderen mee op bijzondere rondvaart

IJMUIDEN - Medewerkers van Svitzer leggen morgen voor de negende keer hun werk neer. Ze krijgen hun te veel gemaakte uren niet uitbetaald en willen hun 'vrijwilligerswerk' liever op een andere manier invullen.

In het langslepende cao-conflict tussen Svitzer en de werknemers van het havensleepbedrijf is nog steeds geen passende oplossing gevonden. Medewerkers willen hun overtijd betaald krijgen, al dan niet gefaseerd. Maar het bedrijf wil daar niet aan meewerken.

In het rood

De problemen ontstonden toen het bedrijf in 2014 in een crisis terecht kwamen. Werknemers zijn sindsdien gemiddeld 8.5 uur meer gaan werken dan ze voorheen deden, maar hebben daar nooit een cent extra voor gekregen.

Medewerkers zijn bereid om de kloof tussen het loon en de gewerkte uren over een paar jaar gelijk te trekken in plaats van in één keer, maar Svitzer wil de werknemers niet tegemoetkomen.

Vrijwilligerswerk

"Als we dan toch vrijwilligerswerk moeten doen, doen we dat liever anders", vertelt Sjoerd van der Kuur, matroos op één van de sleepboten. "Daarom gaan we morgen ouderen uit verzorgingstehuis Breezicht in IJmuiden een leuke dag bezorgen. Op het water uiteraard, want we hebben geen hekel aan varen. Maar morgen dus even niet op een sleepboot van Svitzer."

De stakende werknemers ontvangen de ouderen uit het tehuis rond 11.00 uur op de 'Dankzij Terminal' op het Sluisplein in IJmuiden. De ouderen zullen een paar uur met de werknemers gaan varen onder het genot van een hapje en een drankje.