Zandvoorters reageren gelaten op ticketprijzen Formule 1: "Maar ik ga het tóch op tv kijken"

ZANDVOORT - Op social media wordt er druk gediscussieerd over de ticketprijzen voor de Formule 1-racedagen in Zandvoort. Een ticket voor een plek in de duinen op de racedag zelf kost bijvoorbeeld 140 euro en op de hoofdtribune 448 euro, voor een volwassene. Op de markt in Zandvoort halen de meesten hun schouders erover op.

"Dat betaal je tegenwoordig ook voor een concert", zegt een Zandvoorter op de dinsdagmarkt. "Maar ik ga het tóch op tv kijken, dan zie je het veel beter." "Ik vind die 140 euro wel betaalbaar, maar ik ga niet 448 euro uitgeven voor een plek op de tribune. Maar ik ken wel heel veel mensen die dat er zeker voor over hebben", zegt een andere dorpsbewoner. "Een koopje", zegt iemand enthousiast. Bij de viskraam wordt het verschil met de jaren zestig even besproken. "Toen betaalde je een tientje en kon je overal gaan een staan."

Gouden handel

De online-inschrijving voor de tickets is inmiddels gesloten. Omdat er meer vraag dan aanbod is, zal er binnenkort worden geloot. Er kunnen zes tickets per persoon worden besteld. En daar zien een aantal Zandvoorters wel handel in. "Als het veel oplevert, dan ga ik ze wel doorverkopen", zegt een jongen. "Ik zet straks gewoon mijn pension samen met een weekendkaart in de verkoop. Gewoon eerlijke handel, hoor. Niet voor 12.000 euro, zoals iemand had gedaan. Dat hoort niet", aldus een ander.

Doorverkopen niet toegestaan

De organisatie laat weten dat het niet toegestaan is om de kaarten voor commerciële doeleinden door te verkopen. "Ze komen uiteindelijk allemaal op naam te staan en we zullen dat ook bij de entree gaan controleren." Die controle zal waarschijnlijk wel steekproefsgewijs gaan, om lange rijen bij de ingangen te voorkomen.