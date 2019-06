Ruzie in Krommeniedijk om activiteiten in en om het dorpshuis

KROMMENIEDIJK - Dorpshuis De Horn is al sinds 1961 het middelpunt van Krommeniedijk, samen met het iets verderop gelegen Spuythuys. Jong en oud maken van de locaties gebruik, maar de pastorale idylle wordt nu verstoord door een ruzie. Drie buren van het dorpshuis vinden dat er te veel overlast is van geluid en parkeren, en hebben bij de gemeente bezwaar aangetekend.

"Belachelijk", briest Jacob van Nieuwenhuizen. Al 78-jaar woont hij in Krommeniedijk, schuin tegenvoer het dorpshuis. Zijn vader en opa waren bakker, hij is electricien en doet klusjes voor het dorpshuis. "Ik denk dat de oprichters van het dorpshuis, onder wie de vader van een van klagers, zich in hun graf omdraaien als ze dit horen."

Dirk-Jan Post woont zo ongeveer tegen het dorpshuis aan en zijn tuin grenst aan een parkeerterrein en het Spuythuys. Zijn vader was inderdaad een van de oprichters, maar hij maakt nu bezwaar omdat hij zich niet serieus genomen voelt. "Ze doen alsof we geen overlast hebben. maar dat hebben we wel."

Vooral als de bezoekers van het dorpshuis of het Spuythuys met tientallen buiten staan. Ook komt het volgens hem regelmatig voor dat er gewoon op zijn afrit wordt geparkeerd en hijzelf met zijn auto er niet uit kan.

Mediator

Er zijn gesprekken geweest tussen de klagers en het bestuur, beaamt voorzitter Bab Meijns van het dorpshuis. "Zelfs met een mediator. Alleen heeft het nergens toegeleid.'' Hij betreurt de gang van zaken en kan zich de overlast niet voorstellen. "Overdag zijn het allemaal mensen op leeftijd die biljarten of een potje jeu de boules spelen".

En ook de kinderen die toneelles krijgen of op een potje voetballen op het weiland naast het dorpshuis, geven volgens hem nauwelijks overlast. Hij erkent wel dat voor al de activiteiten de vergunning niet helemaal in orde is. Hij hoopt dat de gemeente Zaanstad dat snel in orde maakt want zonder dorpshuis is Krommeniedijk ten dode opgeschreven.