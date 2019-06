Sloterbrug wordt eindelijk aangepakt: "Het is niet veilig voor fietsers"

BADHOEVEDORP - De Sloterbrug, één van de belangrijkste verbindingen tussen Amsterdam-West en Badhoevedorp, gaat eindelijk op de schop. Tot grote opluchting van bewoners van Badhoevedorp, want de brug is al sinds dag en jaar een bron van gigantische ergernissen.

De huidige situatie is niet mals. De lage brug heeft slechts één rijbaan en biedt zeer beperkt ruimte aan fietsers. Fietsers die naar de andere kant van de weg moeten, moeten zigzaggen door de crossende auto's die nog snel even door het oranje licht willen rijden.

Over die ene rijbaan moet verkeer dat van zes kanten komt, waaronder van Badhoevedorp naar Amsterdam en vice versa. Inwoners van Badhoevedorp weten: als je achteraan aansluit ben je zo een uur zoet. De stoplichten gaan regelmatig maar twee seconden per rijbaan op groen en daardoor is de doorstroming slecht.

Meldpunt Onveilig Verkeer

Ook voor fietsers is het geen prettige weg. Er gebeuren regelmatig ongelukken en ook bij het Meldpunt Onveilig Verkeer werd duidelijk dat de brug voor veel mensen een irritatiepunt is.

Het grootste probleem lijkt te liggen bij de fietsers. Op Facebook reageren meerdere mensen dat er te weinig ruimte is voor fietsers, dat automobilisten ongeduldig worden en dat bromscooters soms op de rijbaan en soms op het fietspad rijden. In de chaos drukken auto's de fietsers regelmatig van het fietspad af.

Recreatievaart

Een ander groot probleem is de regelmaat waarmee de brug open gaat. Op een zonnige vrije dag gaat de brug regelmatig open omdat hij zo laag tegen het water ligt dat er geen boot is die er onderdoor kan zonder de brug te openen.

Al deze frustraties zorgen ervoor dat mensen onveilig gedrag vertonen; zo wordt er regelmatig geklaagd over mensen die door rood rijden om toch nog aan te sluiten en daardoor gevaarlijke situaties veroorzaken voor bijvoorbeeld fietsers die denken veilig te kunnen oversteken.

Oplossingen

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam komen nu gezamelijk met een plan om de doorstroming op de brug beter te laten verlopen. In het concept dat afgelopen week gepubliceerd werd staat onder andere dat de gemeenten kijken naar het verhogen en verbreden van de brug zodat er twee aparte rijbanen voor gemotoriseerd verkeer ontstaan en fietsers hun eigen plek op de weg krijgen.

Met het verhogen van de brug hopen de gemeenten te kunnen zorgen dat pleziervaart onder de gesloten brug door kan varen.

De route is tevens een beruchte sluiproute voor als het verkeer vaststaat op de A10; via Amsterdam Sloten en Badhoevedorp kunnen mensen de A9 bereiken op een plek waar het vaak weer redelijk door rijdt. De gemeenten geven aan dit extra sluipverkeer tegen te willen gaan, maar specificeren niet hoe ze dit aan willen pakken.

Voor de plannen van de gemeente moeten twee woonboten aan de Amsterdamse kant verplaatst worden. De gemeenten zijn in gesprek met de bewoners hiervan over een nieuwe plek.

Inspraak

Bij het ontwikkelen van de plannen is gevraagd om meningen tijdens een bewonersavond. Hier werd onder andere gekeken naar het graven van een tunnel, maar ook naar het bouwen van een extra brug voor fietsers en voetgangers. Bij deze oplossing zou de huidige brug kunnen blijven bestaan, maar door het weghalen van de fietspaden zou het een tweebaansweg worden.

Bij het verhogen van de brug zou rekening gehouden moeten worden met ouderen en mensen met kinderen. De brug mag niet zo steil worden dat fietsers er moeite mee zouden kunnen krijgen.

Ook werd geopperd dat de brug in huidige staat gehouden zou kunnen worden, maar dan uitsluitend voor bestemmingsverkeer. Ander verkeer zou dan via een nieuwe brug verderop kunnen rijden.

Rotonde

Bewoners van Badhoevedorp pleiten voor een hele andere oplossing. Ze zien de stoplichten het liefst verdwijnen en een rotonde ervoor in de plaats komen. Op Facebook geven meerdere mensen aan dat dit op andere plaatsen zeer succesvol is en dat de doorstroming er aanzienlijk mee verbetert ten opzichte van stoplichten.

Inspraak

Mensen die de conceptplannen willen bekijken kunnen dat via het internet doen of een afspraak maken bij de afsprakenbalie van het stadsloket in Osdorp of bij het Raadhuis in Hoofddorp. Bij die laatste dient de afspraak één dag van tevoren gemaakt te worden.

Reageren kan tot 24 juli via de mail of met de post.