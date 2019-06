Man zwaargewond bij steekpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een steekpartij op Noorderbreedte in Amsterdam is rond 16.00 uur een man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar was wel aanspreekbaar. De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens een politiewoordvoerder vond de steekpartij plaats na een ruzie. "Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd."