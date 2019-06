Heftige brand bij tankstation bij Schiphol snel geblust

OUDE MEER - Er heeft een grote brand gewoed bij de Shell langs de Fokkerweg bij Schiphol. Op beelden is te zien dat er een gigantische zwarte rookwolk boven het tankstation hing. Ondanks de ernst was het vuur snel onder controle.

De brand lijkt te zijn ontstaan in een busje, dat op het tankstation stond. De Veiligheidsregio kan dit nog niet bevestigen. "Dat moeten we echt nog gaan onderzoeken", aldus een woordvoerder.

De brandweer kwam gezien de gevaarlijke omgeving met flink wat blusvoertuigen naar het tankstation. Inmiddels is het vuur onder controle. Een persoon heeft lichte brandwonden aan de handen opgelopen.

'Schade valt mee'

Van het busje is niet veel over en het tankstation is beschadigd geraakt, maar het had volgens de Veiligheidsregio veel erger gekund. "De eigenaar heeft snel gehandeld door alles uit te zetten, waardoor het relatief meevalt."

De Luchtverkeersleiding heeft de Aalsmeerbaan een tijdje gesloten in verband met de brand. Het vliegverkeer werd omgeleid naar de Kaagbaan. "Dit levert geen vertraging op."