Automobilist rijdt door na aanrijding met vrouw (20) in Hilversum

HILVERSUM - Een 20-jarige vrouw is vorige week gewond geraakt toen ze in Hilversum werd aangereden door een automobilist. De bestuurder reed na het ongeluk door.

Dat meldt de politie vandaag. De vrouw liep woensdag rond 20.30 uur op de Groest. Toen ze de straat wilde oversteken, werd ze aangereden door een grijze Mercedes. De automobilist reed door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

De vrouw raakte gewond aan haar been en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen.