Henk van Os: "Kunstgeschiedenis is een heel makkelijk over te dragen bezigheid"

AMSTERDAM - Henk van Os was zeven jaar lang directeur van het belangrijkste museum van Nederland, een positie waarvan hij nooit had gedacht die ooit te zullen bekleden.

Biografie



Naam: Henk van Os



Geboren: Harderwijk, 28 februari 1938



Beroep: kunsthistoricus, hoogleraar, directeur Rijksmuseum, presentator



Erelijst: Emmiuspenning 2001, Eremedaille Kunst en Wetenschap 2006, Grote Sta-penning 2013

Met een studie Kunstgeschiedenis lagen de banen niet voor het oprapen en zijn specialisatie - vroeg-Italiaanse kunst - maakte zijn kansen er niet groter op. Toch wist hij een betrekking als hoogleraar te krijgen aan de Universiteit van Groningen.

Rijksmuseum

Op meer had hij zeker niet gerekend. Toen belde Simon Levi, de toenmalige directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij zocht een opvolger. De meeste mensen zouden direct hebben toegehapt, maar Henk van Os niet: "Ik heb er nog een tijdje over gedaan om 'ja' te zeggen, gewoon omdat je wil weten of je zoiets kan. Maar dat weet je natuurlijk niet."

TV-presentator

Henk van Os kreeg bij het grote publiek bekendheid als presentator van tv-programma's als "Beeldenstorm" en "Museumschatten". Van Os kon smakelijk vertellen over kunst en dat op een manier zodat iedereen het begreep: "Eigenlijk is kunstgeschiedenis een heel makkelijk over te dragen bezigheid." Deftig praten over kunst liet Van Os aan anderen over.

Lees ook: Jan Sierhuis: "Alle schilderijen op mijn atelier zijn top."

Na zestien jaar verhalen vertellen op televisie besloot hij er een punt achter te zetten: "Dan merk je ook dat jouw verhalenpot een beetje leeg is. Of liever gezegd; dat je niet meer zo'n drive meer hebt als voorheen. Dat het ook wel welletjes was."

Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.