Geen stille tocht voor overleden Marwan (15) uit Hilversum

HILVERSUM - Er komt geen stille tocht om de overleden Marwan (15) uit Hilversum te herdenken. Dat laat één van de organisatoren weten aan NH Nieuws.

"De ouders willen graag rust, zodat ze tijd hebben om het verlies te verwerken," vertelt Sabine Hanekamp, buurvrouw van de familie van Marwan.

Lees ook: Hilversum geschokt na dood Marwan (15), vanavond opnieuw herdenking voor scholier

Samen met anderen was ze bezig om een stille tocht te organiseren voor Marwan Ben Kodad (15), die eind mei om het leven kwam. Die tocht komt er nu dus niet. "Afgelopen vrijdag in de moskee was er voor het laatst gelegenheid om te condoleren. Nu wil de familie de ruimte hebben om dit met elkaar een plekje te geven."

'Noodlottig ongeval'

Marwan werd in het verleden gepest en velen gaan ervan uit dat hij op 27 mei er zelf voor koos om uit het leven te stappen. Zijn familie ziet het nog altijd als een 'noodlottig ongeval'. "Voor hen staat Marwans dood los van het pesten," vertelt Sabine. Volgens haar is de datum van de pest-filmpjes die circuleren op internet onduidelijk. "We weten niet wanneer het begon, maar we weten ook niet of hij recent nog gepest werd."

Lees ook: Herdenking Marwan massaal bezocht: "Alsof je je eigen broertje verliest"

De familie wil graag verder en probeert deze rotperiode af te sluiten, zegt Sabine. "Ze moeten door, ook voor de andere kinderen. Ze willen hun leven nu langzaamaan weer op de rit te krijgen." Over Marwans dood zal wellicht nooit duidelijkheid komen. "Hij is met een geheim het graf in gegaan. Niemand zal het ooit weten."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte: