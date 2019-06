Harde knallen in Zwaag gesprek van de dag in 'altijd rustige buurt'

ZWAAG - Bewoners aan de Hoefijzer in Zwaag zijn vannacht opgeschrikt door harde knallen. "We zaten gelijk rechtop in bed en ik zei tegen mijn man: dit is geen vuurwerk." De politie doet op dit moment nog onderzoek of het daadwerkelijk om een schietpartij gaat.

Ondanks dat de politie nog geen uitsluitsel kan geven over wat er vannacht precies is gebeurd, is er wel een rond gat gevonden in een raam. Het is alleen nog niet zeker of dit vannacht is ontstaan of dat het gat er al zag.

Leegstaande woning

Volgens een buurtbewoonster zou het gaan om een leegstaande woning. "Er woont daar niemand. Verder weet iedereen hier van elkaar waar we wonen. Het is hier allemaal oude jongens krentenbrood", aldus een buurtbewoonster.

'Er gebeurt hier nooit iets'

Of het nu om een schietpartij gaat of niet, de knallen zijn in ieder geval het gesprek van de dag in de normaal relatief rustig buurt in Zwaag. "In de 22 jaar dat ik hier woon is er misschien een enkele keer een wietplantage opgerold. Verder gebeurt er hier helemaal niets", vertelt een andere buurtbewoonster.