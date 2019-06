Vijf kamsalamanders gered uit poel: "We hadden toch op meer gehoopt"

HILVERSUM - Het heropenen van de kamsalamanderpoel in natuurgebied Anna's Hoeve is niet voor niets geweest: er zijn vijf kamsalamanders, één watersalamanders en enkele kikkers gered. "We hadden op meer dieren gehoopt", zegt voorzitter Danny van Kooi van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. "Maar elke salamander is mooi meegenomen."

Danny van Kooi kan het niet ontkennen: vijf dieren is niet veel. "Je kunt je afvragen of het nodig was een poel open te graven voor zo weinig kamsalamanders", zegt de voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. "Maar het hadden er ook veertig kunnen zijn. En de kamsalamander is wel een beschermde diersoort."

Lees ook: Eerste twee kamsalamanders gered door opengraven poel Anna's Hoeve

In het gebied wordt gebouwd aan de snelle HOV-buslijn. De vereniging probeerde de provincie vorig jaar te overtuigen om de kamsalamanderpoel nog niet te dempen, omdat er nog amfibieën op het land zouden zijn. Tevergeefs, want in oktober werd de poel alsnog gedempt.

Toch nog gered

Na veel protest werd die twee maanden geleden wel weer open gegraven. "Dit was eigenlijk te laat", vindt Van Kooi. "De voortplantingsperiode was namelijk al voorbij. Toch ben ik tevreden. We hebben immers toch wat dieren gered. Dus ik kijk zeker niet vervelend terug op deze periode."

De salamanders zijn overgeplaatst naar een poel die enkele tientallen meters verderop ligt. Van Kooi heeft de emmers waar de dieren in werden opgevangen weggehaald. Volgende week wordt de poel dichtgegooid, ditmaal definitief.