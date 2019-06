'Seniorencentrum Zeewijk IJmuiden gedateerd en onveilig'

IJMUIDEN - Het seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden is gedateerd en zelfs onveilig. Dat zegt Piet Dekker, die gisteren een petitie met 149 handtekeningen heeft aangeboden op het gemeentehuis van Velsen. "Doe alsjeblieft iets, dat verdienen de ouderen hier."

Bij binnenkomst wijst vrijwilliger Dekker direct naar de hoge drempel bij de nooduitgang, waar rollators en rolstoelen volgens hem onmogelijk overheen kunnen komen. "Dit is gewoon onveilig en daar moeten ze snel iets aan gaan doen", stelt hij tegenover NH Nieuws. "Maar de wethouder was hier acht maanden geleden ook al en sindsdien is er nog steeds niets gedaan. Alles is verouderd: de stoelen, de keuken, het toilet; er gebeurt gewoon niets", aldus Dekker, die bijval krijgt van de aanwezigen in het pand.

De beheerder is Co de Klerk, van Stichting Welzijn Velsen. Hij zegt dat hij vaker aan de bel heeft getrokken bij de eigenaar van het pand, Woningbedrijf Velsen. "Ik ben hier pas sinds drie maanden de nieuwe beheerder en had het niet eerder gezien, omdat de gordijnen ervoor hingen. Maar ik sta ervoor dat het snel wordt opgepakt, desnoods doe ik het zelf", aldus De Klerk.

De gemeente Velsen gaat Stichting Welzijn en Woningbedrijf aanspreken op de situatie rond de nooduitgang, schrijft een woordvoerder. "De buurtvoorziening moet veilig zijn, dat is voor haar van wezenlijk belang. De aanbieders van de petitie vroegen om een potje met geld, maar dat potje is er niet. Aanbieders en gemeente blijven in gesprek."

Reactie Woningbedrijf Velsen

Woningbedrijf Velsen wijst op het korten van de subsidiestroom door de gemeente Velsen aan de beheerder Stichting Welzijn Velsen, die de huur sinds 2016 daardoor niet meer kan betalen. "Woningbedrijf Velsen zorgt, ondanks dat er geen huur wordt betaald, nog steeds dat reparatieverzoeken worden afgehandeld", zo schrijft een woordvoerder. "Het activiteitencentrum voldoet aan de eisen schoon, heel en veilig. Dat is voldoende wanneer we een ruimte gratis in gebruik geven."

Ze vervolgt: "Als er verbouwingswensen zijn dan zou de gebruiker (Stichting Welzijn Velsen) die kunnen uitvoeren en bekostigen. Wij gaan er van uit dat bij de wethouder niet bekend was dat er na het korten van de subsidie door de gemeente geen huur meer betaald wordt en zullen dit actief bespreken met de gemeente. Woningbedrijf Velsen levert haar bijdrage, wij hopen dat de petitie zal maken dat ook andere partijen (weer) hun steentje willen bijdragen."

Gevaarlijk

Dekker wijst op de gevaarlijke situatie. "De vrijwilligers voelen zich verantwoordelijk. De ouderen, sommigen over de negentig, rijden vaak met rollator of rolstoel. Tot op heden is er nog niets gebeurd, maar je moet er niet aan denken als dat wel zo is, dus haast is geboden."