Bijzondere zeilwedstrijd: zes uur puzzelen op de Loosdrechtse plassen

LOOSDRECHT - Het stikt in van de zeilwedstrijden deze zomer op de Loosdrechtse Plassen. Komende zaterdag staat er wel een hele bijzondere op de planning: in zes uur zo veel mogelijk mijlen varen op de plassen en het maakt niet uit hoe je dat doet.

"Bij de meeste zeilwedstrijden heb je een vast uitgezette baan. Hier liggen de boeien al op de plas en je moet zelf puzzelen hoe je het meest optimaal kan varen", vertelt organisator Frans de Wit. "Iedereen kan zes uur lang mijlen varen en wie de meeste mijlen vaart, die wint", vult Edwin Plug hem aan.

De wedstrijd is inmiddels traditie in Loosdrecht. Al 38 jaar wordt het georganiseerd en Frans en Edwin doen al jaren mee. Maar vorig jaar stopte de traditie en dat konden de liefhebbers niet verkroppen, dus besloten ze het dit jaar zelf te organiseren. "Je start in de avond en dan begint het schemerig te worden en moet je finishen in het donker. Maar dan zie je de boei niet meer en zo puzzel je lekker over de plas heen", aldus een enthousiaste Frans.

Zelf vinden ze dat vooraf een plan maken weinig zin heeft, want de wind op de plassen doet toch wat hij zelf wil. Toch heeft Frans een hele excel gemaakt met een gedetailleerde planning. "Bij de wind die nu verwacht wordt, dan zou ik als ik dit vaar om 23.37 uur aankomen. Maar dat is vantevoren bedacht en het is Loosdrecht dus het wordt altijd anders."

Ondanks dat hebben ze toch een gouden tip. "Ga een uur van tevoren het weer in de gaten houden en zorg dat je de rakken richting de finish aan het eind over houdt, zodat je daar nog eventueel kan puzzelen. Want je mag elke rak maar twee keer gebruiken."

De wedstrijd start zaterdag om 17.30 uur bij watersportvereniging Het Witte Huis in Loosdrecht.