Zeven jaar cel voor Purmerender na brute woningoverval op 78-jarige vrouw

ARNHEM - Een 27-jarige man uit Purmerend moet zeven jaar de cel in nadat hij een brute woningoverval pleegde in Arnhem.

Het destijds 78-jarige slachtoffer stond in haar tuin toen ze door twee daders mee naar binnen werd gesleept. De vrouw werd ernstig mishandeld en bedreigd met een vuurwapen tot ze de codes van de kluis gaf. Ze werd opgesloten in de kelder, waarna de daders er vandoor gingen met 200.000 euro aan juwelen. Ze hadden haar ook een groot geldbedrag afhandig gemaakt.

De Purmerender heeft altijd ontkend dat hij bij de overval was betrokken en zegt dat hij alleen vooraf verkenningen heeft uitgevoerd. Drie anderen zouden de daadwerkelijke overval gepleegd hebben. De rechtbank in Arnhem vindt dat niet geloofwaardig.

Geen verantwoordelijkheid

De gebruikelijke straf voor een woningoverval is vijf jaar, maar de rechter heeft de Purmerender een zwaardere straf gegeven, omdat er uitzonderlijk veel geweld is gebruikt tegen de vrouw, die kwetsbaar was. De rechtbank rekent het hem ook aan dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor de overval. Mede door zijn zwijgen is de andere verdachte nooit gevonden.

Hij moet de Arnhemse vrouw een schadevergoeding van ruim 230.000 euro betalen.