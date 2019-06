Verbijstering over dood Saban Berk: "Gisteren nog met hem getraind, zo onwerkelijk"

AMSTERDAM - Bekenden van de Saban Berk uit de sportwereld beseffen nog maar nauwelijks dat Berk overleden is. Gisteravond werd de kickbokstrainer en voormalig sportschoolhouder doodgeschoten op de Papaverweg in Amsterdam.

Tot anderhalf jaar geleden had Berk een eigen sportschool aan de Schaafstraat in Noord. Die zaak moest hij sluiten, maar sinds een half jaar huurde hij een matje bij sportcentrum The Big Lab. Buiten, vlakbij dit sportcentrum, werd hij gisteravond doodgeschoten.



"Toen Saban op zoek was naar een ruimte waar hij met zijn vriendenclub kon trainen, ben ik met hem in contact gekomen", vertelt Astrando Arduin van The Big Lab. "Hij is een hele aardige man. Ik denk dat hij een van de meest betrokken personen in de sport is."

Lees ook: Doodgeschoten man Amsterdam-Noord is sportschoolhouder Saban Berk

De moord op Berk kwam dan ook als een schok. "Ik ben enorm verrast. Hij loopt om kwart over negen de sportschool uit en tien minuten later hoor je het nieuws. Hij maakte een hele vrolijke indruk toen hij hier was", vertelt Arduin. "Niemand verwacht dit, dit gun je niemand. Ik weet niet wat de reden is, ik hoor al verschillende speculaties over vergismoorden. Het is echt kut."



Nieuw gebit

Op het matje gaf hij kickbockstraining. "Ik trainde al drie jaar bij hem", zegt een van zijn leerlingen. "Ik heb gisteren nog met hem getraind en dan hoor je later dat er iets ergs is gebeurd. Het is echt bizar. Soms liep ik met hem mee naar buiten, ik had gewoon naast hem kunnen lopen. Het is zo onwerkelijk."



"Het was een goedlachse en harde trainer. Hij was de afgelopen tijd heel vrolijk", stelt de leerling ook. "Hij had zijn tanden op laten knappen en liet aan iedereen zijn mooie glimlach zien. Hij zat juist heel lekker in zijn vel."



Saban Berk overleed gisteravond rond 21.20, direct na de schietpartij. Hij is 57 jaar oud geworden. Hij laat een zoontje (6) achter.