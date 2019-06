Scooterrijder door het lint na opmerking over 'asociaal' rijgedrag: Alkmaarse (30) naar ziekenhuis

ALKMAAR - Een opmerking over het 'asociale' rijgedrag van een scooterrijder is de Alkmaarse Chantal Horn (30) gisteren duur komen te staan. De man ging volledig door het lint, gooide tafels en stoelen naar haar en gaf haar uiteindelijk een harde duw.

Chantal en haar 3-jarige dochtertje liepen rond 12.00 uur op de Nyenburgh over de stoep toen de scooterrijder hen tegemoet reed. "Hij ging van links naar rechts. Omdat hier ook kinderen en ouderen lopen heb ik gevraagd of hij van zijn scooter wilde stappen."

Vrijwel onmiddelijk liet de man blijken niet gediend te zijn van dat verzoek en kwam 'neus aan neus' voor haar staan. "Zal ik je kankerkop in elkaar slaan? Zal ik je dochter in elkaar slaan?", herhaalt Chantal de dreigementen die hij tegenover haar uitte. Een man die iets verderop stond te pinnen, maande de scooterrijder haar met rust te laten, maar ook daar had hij geen oren naar.

Tafels en stoelen

"Ik dacht: ik moet naar huis en hier verder geen aandacht aan besteden, maar toen pakte hij tafels en stoelen die voor de Spar stonden en gooide die naar mij." Terwijl een alerte caissière van de supermarkt de politie inseinde, probeerde supermarkteigenaar De Ruyter het conflict te sussen.

Zonder resultaat, vertelt Chantal. "Hij sloeg in het rond naar iedereen die mij wilde helpen." Ook de supermarkteigenaar kreeg een klap van de scooterrijder, vertelt ze. Zelf incasseerde ze een harde duw, waardoor ze tegen een elektriciteitskast aanviel.

"Voor ik het wist stonden er vijf mannen om hem heen", vertelt ze hoe de verdachte in afwachting van de politie in bedwang werd gehouden. Uiteindelijk werd hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij zit nog vast, bevestigt een politiewoordvoerder.

Getuigen

"We zoeken nog uit wat er precies is gebeurd", aldus de woordvoerder. "Maar feit is dat we nog getuigen zoeken. Dus als er mensen zijn die nog niet met ons gesproken hebben, vragen we ze om contact op te nemen."

Na de duw is Chantal per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar een scan uitwees dat er "gelukkig geen wervels zijn verschoven of gescheurd." Wel hebben haar spieren "een opdonder gehad'. "Omdat mijn hoofd door de duw naar achter klapte." Inmiddels heeft ze aangifte gedaan.