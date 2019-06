Woede op Bloemendaals landgoed over fout met bouwvergunning: "Word hier kots- en kotsmisselijk van"

OVERVEEN - Bloemendaal treitert Hans Slewe "tot op het bot". Andere woorden kan de Bloemendaler niet vinden voor geblunder met een bouwvergunning voor een zomerhuis op landgoed Elswoutshoek. Hij ziet het als een nieuw pesterijtje van de gemeente. "Ik word hier kots- en kotsmisselijk van." De gemeente ontkent dat het hier om een persoonsgericht actie gaat.

Sinds 2010 is Slewe bezig om een ooit afgebrand zomerhuis op dezelfde plek te laten terugkeren op het landgoed dat hij en zijn broer Rob rond die tijd aanschaften. Hij kreeg het niet voor elkaar de vergunning rond te krijgen en is volgens eigen zeggen jarenlang aan het lijntje gehouden en tegengewerkt.

Een paar maanden geleden kwam dan toch het heugelijke bericht: de vergunning is verleend. Er waren geen bedenkingen, dus kon Slewe de aannemer een bouwopdracht verlenen.

Fout

Daar kon deze week alsnog een streep door. De aannemer is afgebeld, want de gemeente heeft besloten de vergunning opnieuw ter inzage te leggen. Volgens de gemeente is er een 'generieke fout gemaakt in de publicatieprocedure.' Deze vergunning had gepubliceerd moeten worden op ruimtelijkeplannen.nl. "Dat is niet gebeurd", aldus de gemeente. "De formaliteit van het opnieuw publiceren betekent niet dat de vergunning is ingetrokken."

Bloemendaal heeft nog niet geantwoord op de vraag wat er gebeurt wanneer alsnog bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend.

Hans Slewe heeft wel zijn vermoedens. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied kwam na het verlenen van de bouwvergunning alsnog met bezwaren. Die stichting was te laat. Via de rechter gaat ze alsnog proberen het zomerhuis tegen te houden. Slewe snapt overigens niet wat er tegen het zomerhuis kan zijn. "Het is van de openbare weg niet te zien." Zijn vermoeden is dat een van de partijen de ander heeft getipt dat er een foutje is gemaakt met de vergunning.

Verkeersbewegingen

Tegen NH Nieuws zegt de gemeente daarnaast dat Bloemendaal geen nieuwe eisen aan de vergunning heeft gesteld. Dat is volgens Slewe niet waar. Een ambtenaar van de gemeente heeft hem deze week een aanvullende opdracht gegeven en daarvoor papieren opgestuurd. Slewe moet een formulier invullen over 'verkeersbewegingen' op het landgoed.

Aansprakelijk

Slewe verliest tijd en geld door het afzeggen van de aannemer op het allerlaatste moment. De bouw kan nu pas na de zomer beginnen. Als die al kan beginnen, want hij zit opnieuw in onzekerheid over de bouwplannen van het zomerhuis. De vergunning is immers opnieuw ter inzage gelegd. De gemeente Bloemendaal geeft desgevraagd aan dat Slewe de gemeente aansprakelijk kan stellen voor gemaakte kosten.

De bewoner van Elswoutshoek denkt dat de afdeling die hem al tien jaar dwarszit, niet toevallig dit foutje heeft gemaakt. "Ik geloof niet meer in toeval. Deze fout is zo bizar. Zo wordt de gemeente steeds ongeloofwaardiger." Slewe moet deze ongelukkige actie van de gemeente niet uitleggen als een persoonlijke aanval, antwoordt Bloemendaal desgevraagd. "Deze fout in de procedure is niet gericht op dit individuele dossier. Het is een generieke fout. Op dit moment wordt onderzocht of het meer vergunningen betreft."