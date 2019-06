Beveiligers Schiphol dreigen met acties in brandbrief over arbeidsvoorwaarden

SCHIPHOL - Beveiligers op Schiphol maken zich zorgen over een nieuwe zoektocht naar beveiligingsbedrijven op de luchthaven. Schiphol geeft verschillende bedrijven de gelegenheid om zich voor 2020 aan te bieden, maar stelt daar geen eisen aan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers, zegt vakbond FNV. De beveiligers hebben een brandbrief aan Schipholtopman Dick Benschop aangeboden. Ze dreigen met acties.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In de brandbrief voor Benschop wordt opgeroepen de cao Particuliere Beveiliging als harde eis op te nemen om als bedrijf een offerte in te dienen. In 2020 moeten nieuwe contracten worden gesloten met alle beveiligingsbedrijven op Schiphol. De luchthaven heeft daarvoor een aanbesteding uitgeschreven, waar bedrijven op in kunnen tekenen.

Evenementenbeveiliging

Bij FNV bestaat nu de vrees dat nieuwe bedrijven een contract gaan tekenen onder de cao Evenementenbeveiliging. Volgens de bond biedt deze cao minder zekerheid en een veel lagere beloning en kunnen bedrijven hun diensten goedkoper aanbieden.

Joost van Doesburg, FNV-campagneleider Schiphol: "Zonder garantie op de cao Particuliere Beveiliging, komen we in een keiharde race naar beneden terecht. Dan wordt er opnieuw geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Dat is een hele slechte zaak, niet alleen voor beveiligers en hun gezinnen, maar ook voor passagiers en hun veiligheid."

Acties

Volgens de FNV zorgt dit voor lange wachttijden, hoge werkdruk en personeelstekorten. Van Doesburg: "Je wilt goed opgeleide en ervaren beveiligers op een plek als Schiphol hebben. Dat kost geld. Je kunt niet een beveiliger van Pinkpop zo maar even op de luchthaven aan het werk zetten. Als Schiphol de cao Particuliere Beveiliging niet als voorwaarde opneemt, volgen er nog deze zomer acties!"