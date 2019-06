Ada zwemt mee met 11Stedenzwemtocht voor zieke man: "Nu kan ik echt een steentje bijdragen"

HIPPOLYTUSHOEF - Ada Hijlkema uit Hippolytushoef zwemt zaterdag in Friesland mee tijdens de 11Stedenzwemtocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Met de tocht wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker. Ada doet mee omdat haar man Peter aan longkanker lijdt. "Dit is iets wat ik voor hem kan doen."

"We waren vorig jaar al heel erg geraakt door wat Maarten deed, omdat mijn man kanker heeft. Als partner van iemand met kanker ben je zo machteloos. Weet je, Maarten zoekt mensen die mee willen zwemmen om geld in te zamelen. Dit is dan iets wat ik kan doen," vertelt Ada aan NH Nieuws.

Lees ook: Zwemmer Maarten van der Weijden doet nieuwe poging 11Stedenzwemtocht



Er wordt volop getraind in het buitenwater van de Vooroever in Medemblik. Ada heeft wat moeite met haar zwempak, maar echtgenoot Peter Hijlkema is trots: "Ze doet het super. Vijf weken geleden kon ze nog geen borstcrawl en nu zwemt ze al tachtig baantjes."

Onwijze boost

"Het is geweldig wat ze doet", zegt Peter terwijl hij zijn Ada aanmoedigt. "Het is al een moordwijf en het is echt keihard trainen. Dit doe je niet effetjes. Het geeft een onwijze boost en stimulans."

Lees ook: Nico (61) traint voor de Elfstedentocht, ook op Hemelvaartsdag

Het was Ada's streven om minstens duizend euro op te halen voor onderzoek naar immunotherapie. "Dat heeft mijn man al een paar keer gehad en soms sloeg het aan. Er is heel veel geld nodig voor onderzoek. Dat vertel ik aan mensen en dan komen reacties en donaties uit de raarste hoeken. Vanmorgen stond de teller al op ruim vierduizend euro."

Emotioneel

Komende zaterdag stapt Ada Hijlkema in het water om bij Stavoren twee kilometer met de 11Stedenzwemtocht van Van der Weijden mee te zwemmen. "Ik denk dat het dan wel emotioneel zal zijn als het eropzit. Dan is het volbracht en heb ik een klein steentje bij kunnen dragen."