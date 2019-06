Dode vos gevonden op Texel: "Raar, want ze komen hier helemaal niet voor"

TEXEL - Er is een dode jonge vos gevonden langs de Randweg op Texel. Dat klinkt misschien niet bijzonder, maar dat is het wel: de dieren worden bewust van het eiland geweerd, omdat ze te gevaarlijk zijn voor de talloze vogels. En dus gaan bij natuurorganisaties als Ecomare meteen 'de alarmbellen af'.

Gisteravond trof een passant de dode vos aan en belde Ecomare, die het dier ophaalde. "De vos was al een tijdje dood en rook behoorlijk", aldus dierverzorger Lisanne Duursma.

Gedumpt

Arthur Oosterbaan, conservator bij Ecomare, heeft een eerste röntgenopname gemaakt. "Alles wijst erop dat-ie niet natuurlijk is doodgegaan. We vermoeden dat de vos door een harde klap op zijn kop is overleden en later is gedumpt."

Lees ook: Jong vosje hulpeloos vast in putdeksel

Waarom dat is gedaan, is een groot raadsel. Het is niet voor het eerst dat Texel te maken heeft met 'vossendumpers'; volgens Oosterbaan is dit 'al de derde of vierde keer'.

Limburg

Zo lag er in 2010 een dode vos langs de Hoofdweg op Texel. Met een röntgenfoto werd toen bewezen dat deze vos van dichtbij met hagel was doodgeschoten. In zijn maag werden schildjes van kevers aangetroffen, die niet op Texel voorkomen. Vermoedelijk was de vos zelfs in Limburg aan zijn einde gekomen.

"Ze zien het als een soort grap, gok ik, omdat vossen hier dus niet voorkomen", aldus Oosterbaan. "Een hele rare grap, dat wel. We zijn het inmiddels een beetje gewend en daarom is dit keer niemand in paniek."

Gevaar voor vogels

Als uit onderzoek blijkt dat de vos wél op het eiland heeft geleefd, is dat een enorm probleem. Alle Waddeneilanden worden bewust vos-vrij gehouden, omdat de roofdieren het voorzien hebben op grond-broedende vogels. "Het is hier een soort supermarkt voor ze, waar ze vrij kunnen winkelen", zo legt Oosterbaan uit. "Als ze vrij spel krijgen is dat een risico voor het voortbestaan van een aantal vogelsoorten, en dat willen we niet."

Lees ook: Weidevogels beschermen tegen sluwe vos: "Het is hier net een snackbar"

Ondanks de kalme reactie van Ecomare, is extra onderzoek dus wel van groot belang. "Maagonderzoek kan meer vertellen over waar het dier vandaan komt. Daarom gaat bioloog Mardik Leopold de vos tijdens een anatomische les op 16 juli opensnijden en de maaginhoud onderzoeken."

Neusklem

Tot die tijd wordt het dier in de vriezer gehouden. Geïnteresseerden kunnen aansluiten bij de les, maar Oosterbaan waarschuwt wel: "Neem een neusklemmetje mee, want echt fris gaat het niet zijn!"