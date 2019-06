Bijna alles uit de kast voor de Plus Wandel4daagse: hitte, onweer en regen voorspeld

ALKMAAR - Deelnemers aan de Plus Wandel4daagse in Alkmaar en omstreken doen er goed aan een groot deel van hun garderobe uit de kast te halen. Het weer lijkt namelijk bijna iedere dag anders te worden.

Als de deelnemers vanavond tussen 17.00 en 20.00 uur op de Waag hun stempelkaart ophalen, is er sprake van een zwoele pré-zomeravond. "Vandaag is een vrij warme dag met weinig wind", aldus NH-weerman Jan Visser, die in de nachtelijk een minimumtemperatuur van maar liefst 16 graden verwacht.

Morgen - de eerste van de vier wandeldagen - belooft met een temperatuur van rond de 26 graden direct de warmste dag te worden. Tot en met de warmtepiek - naar verwachting aan het begin van de middag - zijn een pet, zonnebril en luchtige kleding onmisbaar. De organisatie raadt deelnemers ook aan zonnebrand mee te nemen.

Onweersbuien

In de loop van de dag slaat het weer om, al verwacht weerman Visser dat de meeste deelnemers dan al over de finish zijn. "'s Middags is er kans op onweersbuien", zegt de weerman, die de deelnemers aan de langste afstanden daarom wel aanraadt regenkleding mee te nemen.

Zoals gezegd: de onweersbuien leiden een ander weertype in: op donderdag - de tweede wandeldag - stijgt het kwik door de aanvoer van lucht uit het noorden tot maximaal 22 graden. Daardoor voelt het minder benauwd en broeierig aan, al blijft de kans op 'enkele buien' wel reëel.

Gunstige omstandigheden

Vrijdag - het begin van de zomer - blijft de temperatuur op maximaal 20 graden steken. Omdat er weinig tot geen neerslag wordt verwacht, zouden de omstandigheden deze derde wandeldag voor wandelaars misschien wel het gunstigst kunnen zijn.

In het weekend stijgt het kwik weer, al zal het zaterdag - de vierde en laatste wandeldag - met 21 à 22 graden - slechts een paar graden warmer zijn dan op vrijdag.

Plus Wandel4daagse

