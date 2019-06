De Peiling: Universiteit neemt voor nieuwe banen alleen nog maar vrouwen aan

NOORD-HOLLAND - Mannen hoeven niet te solliciteren op nieuwe functies bij de Technische Universiteit in Eindhoven. De TU neemt voorlopig alleen nog maar vrouwelijke wetenschappers aan. Wat vind jij daar van?

Diversiteit

"We hechten veel belang aan gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen", zegt rector Frank Baaijens van de TU Eindhoven. "Het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën, meer creatieve ideeën en snellere innovatie."

Alleen vrouwen

Volgens Baaijens had de TU al eerder maatregelen getroffen om het aandeel vrouwelijke academici te vergroten, maar gaat het te langzaam. Daarom is nu besloten dat de komende tijd vacatures alleen open staan voor vrouwen. De maatregel gaat per 1 juli in en moet ertoe leiden dat volgend jaar al een op de vijf hoogleraren een vrouw is.

100.000 euro

Voor iedere nieuwe vrouwelijke werknemer komt er extra budget van 100.000 euro beschikbaar voor eigen onderzoek. Ook krijgen ze een mentor. Op vacatures waar niet binnen een half jaar een geschikte vrouwelijke kandidaat wordt gevonden mogen ook mannen solliciteren.

Positieve discriminatie

Er is geen overheidsbeleid dat stelt dat minderheden of vrouwen structureel voorrang moeten krijgen bij vacatures. Wel mogen werkgevers bij gelijke geschiktheid een voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten. Zoals vrouwen of allochtonen. Dit heet voorkeursbeleid of positieve discriminatie.

Voorrang

Als er in een bepaalde functie aanzienlijk minder vrouwen dan mannen werken, dan mag een werkgever voorrang geven aan vrouwen. Ook voorrang geven aan allochtonen is toegestaan, als er in een functie duidelijk minder allochtonen werken dan in de rest van de regio. Werkgevers mogen sollicitanten uit groepen waarvoor geen voorkeursbeleid geldt niet gelijk afwijzen.

Wat vind jij?

Zouden meer werkgevers het voorbeeld moeten volgen van deze universiteit en voorlopig alleen maar vrouwen of minderheden aannemen? Of denk jij dat positieve discriminatie niet werkt en moet gewoon de beste kandidaat voor een functie de baan krijgen, of dat nou een man of vrouw is?





Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.