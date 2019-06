Haarlemse zwaardvechter breekt door in filmwereld

HAARLEM - De Haarlemmer Mishaël Abja Lopes Cardozo lijkt het nu toch echt te gaan maken in de filmwereld. Na een minirol in Game of Thrones en in Richard, The Lionheart, speelt hij in het najaar een Noorse koning in het laatste seizoen van de hitserie Vikings op History Channel.

In Haarlem kennen ze hem als de man met de baard met twee vlechten, als jazzmuzikant en als schilder, maar Cardozo is eigenlijk een zwaardvechter in hart en nieren. Vijf jaar geleden besloot hij acteur te worden. In Game of Thrones had hij nog maar weinig tekst, en werd hij vooral om zijn 'looks' gecast.

Hij deed al auditie voor de serie 'Vikings', maar bleek toen nog te weinig acteertalent te hebben. Nu mag hij juist een rol spelen met vooral tekst, vertelt hij in de NH Repo die komende zaterdag wordt uitgezonden.

