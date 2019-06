Ondernemers boos om plannen provincie: "Blinde vlek voor economie en ondernemerschap"

NOORD-HOLLAND - Een grote groep ondernemersclubs is teleurgesteld in het nieuwe provinciebestuur. Ze stellen dat de provincieplannen voor de komende jaren te veel gefocust zijn op duurzaamheid en op de regio Amsterdam.

"Het lijkt wel alsof het college een blinde vlek heeft ten aanzien van economie en ondernemerschap", schrijven de ondernemers, die zich verenigd hebben in het Economische Forum Holland boven Amsterdam (EFHBA), in een open brief.

"Het is duidelijk dat bij het nieuwe provinciebestuur de prioriteit niet bij een voorspoede economische ontwikkeling legt. Het contrast met de bevlogen, uitgebreide bladzijden over de klimaatverandering is schrijnend."

Treurigheid

Ze stellen onder meer dat het gebied boven het Noordzeekanaal te weinig aandacht krijgt in het college-akkoord. "In plaats van de relaties te versterken tussen het Noorden en de Metropoolregio Amsterdam, benadrukt het provinciebestuur eerder de verschillen."

Ook noemt het EFHBA de plannen voor toerisme en recreatie "van grote treurigheid". Ze stellen teleurgesteld te zijn dat de provincie wederom met een nieuwe visie komt.

Niet uitgenodigd

De ondernemers zijn daarnaast teleurgesteld dat ze niet zijn uitgenodigd om mee te praten over het college-akkoord. Dit terwijl de provincie op haar website meldt wel degelijk een brief te hebben ontvangen van het EFHBA.

"Een kleine delegatie van ons bestuur stelt zich graag beschikbaar om onze belangrijkste agenda- en actiepunten toe te lichten die wij samen met het nieuwe provinciaal bestuur willen realiseren", viel daarin te lezen.

Ondernemersclubs

Het EFHBA is een samenwerkingsverband van meerdere ondernemersclubs. Aangesloten zijn onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW NoordWest-Holland, Ondernemers Regio Alkmaar, Land- en Tuinbouworganisatie Noord en de OV IJmond.

De provincie presenteerde vorige week het langverwachte coalitie-akkoord. Het nieuwe college bestaat uit twee gedeputeerden van GroenLinks en de VVD. Verder leveren D66 en de PvdA ieder één 'provincieminister'.

NH Nieuws heeft het provinciebestuur om een reactie gevraagd op de aantijgingen van het EFHBA.