Aanhoudingen na wilde achtervolging door Amstelveen en Amsterdam

AMSTELVEEN - De politie heeft vanmorgen vroeg twee mannen aangehouden na een wilde achtervolging in Amstelveen en Amsterdam-Zuid.

Agenten gaven rond 4.20 uur een stopteken aan een automobilist die over de straat Oude Dorp in Amstelveen reed. De bestuurder negeerde dit en reed met hoge snelheid in de richting van het centrum, meldt de politie op Facebook.

Ter hoogte van Poortwachter in Amstelveen stopte de auto plotseling en sprong de bestuurder uit de auto. Hij kon twee straten verder, op de Veldlust, worden aangehouden.

Achtervolging

Ondertussen was de bijrijder van de auto achter het stuur gaan zitten en ging er op hoge snelheid vandoor. De politie ging er achteraan, de vluchtauto reed zo nu en dan 150 km per uur, hij reed meerdere keren door rood en over fietspaden.

Ingesloten

Uiteindelijk werd de auto ter hoogte van een tankstation aan de Zijdelweg klemgereden. De man probeerde er te voet nog vandoor te gaan, maar hij kon worden aangehouden.

De verdachten zijn mannen uit Amsterdam en Amstelveen. Waarom ze er vandoor gingen is nog niet bekend. In de berm zijn agenten nog op zoek geweest naar dingen die mogelijk uit het raam van de auto zijn gegooid.