Doodgeschoten man Amsterdam-Noord is sportschoolhouder Saban Berk

AMSTERDAM - De man die gisteravond is doodgeschoten op de Papaverweg in Amsterdam-Noord is sportschoolhouder Saban Berk.

AT5 interviewde Berk op 13 oktober 2014. Hij kwam toen in het nieuws vanwege zijn naam. Hij had dezelfde naam als de nog altijd voortvluchtige vrouwenhandelaar Saban B. en had daar last van. "Saban Berk is een totaal andere persoon dan die mongool uit de krant", zei hij destijds.





Saban Berk werd er destijds helemaal gek van. Elke keer als de media berichten over de brute mensenhandelaar Saban B. moest hij weer uitleggen dat hij die persoon toch echt niet is. "Mensen zien Saban B. in de krant staan en als ze dan langs mijn sportschool lopen, zien ze ook Saban B. Dat is die Turk die miljoenen uit Nederland heeft meegenomen. Maar dat heb ik niet, ik heb alleen maar een fiets hier."



Sportman

"Hoe kan ik een voorbeeld zijn voor de jeugd als ik een pooier zou zijn? Daarom ben ik blij dat jullie langskomen zodat ik kan uitleggen hoe de zaken in elkaar zitten. Ik ben Saban Berk, ik ben een sportman. Ik heb helemaal niks met die shit te maken, hij is een flapdrol nummer één. En omdat ik dezelfde naam heb als hem, word ik er op aangesproken."

Wat het allemaal nog pijnlijker maakt is dat Berk in veel opzichten juist exact het tegenovergestelde is van de beruchte vrouwenhandelaar B. "Ik geef cursussen zelfverdediging aan meisjes. (...) Ik ben op de Wallen opgegroeid en ken de problematiek van gedwongen prostitutie als geen ander", zei hij destijds tegen De Telegraaf.

Spuitbus

Ook in 2016 verscheen Saban Berk voor de camera van AT5. Hij had er toen genoeg van dat auto's te hard reden in de straat waar hij werkte. Regelmatig nam Berk toen de spuitbus ter hand in de hoop automobilisten af te remmen door '30 km' op de weg te spuiten. Er geldt een maximum van 50 per uur, veel te hard vond Berk. "Ze scheuren hier door de straat, ik hou elke dag mijn hart vast."