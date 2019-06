Zaandijker Thijs geen minister van Gehandicaptenzaken: "Je was een droomkandidaat"

ZAANDIJK - Student Thijs de Lange (21) uit Zaandijk is niet de eerste officieuze minister van Gehandicaptenzaken. In het Kurhaus in Scheveningen trok zijn 33-jarige concurrent Rick Brink uit Overijssel gisteravond aan het langste eind.

Brink, gemeenteraadslid in Hardenberg, verdient met zijn uitverkiezing een jaarcontract bij KRO-NCRV. Hij krijgt een team ter ondersteuning en wil als 'minister' relevante onderwerpen voor gehandicapten op de agenda zetten. ''De sociale werkvoorziening moet meer maatwerk worden waardoor minder mensen langs de zijlijn staan'', aldus Brink.

Juryleden Leontien van Moorsel, Vincent Bijlo en Ronald Plasterk selecteerden drie finalisten, waarna het publiek de uiteindelijke winnaar bepaalde. Thijs, die door zuurstofgebrek bij zijn geboorte een motorische problemen met spreken en bewegen heeft, drong niet door tot de finale.

Dit tot teleurstelling van zijn achterban, die hem op zijn Facebook-pagina alle lof toedicht. "Het obligate 'het is maar een spelletje' is veel te kort door de bocht. Ik vind het echt jammer. Thijs, je was een droomkandidaat."

Thijst blijft er zelf nuchter onder: "Het is niet anders".

Studie en theater

Ondanks zijn nederlaag hoeft Thijs zich de komende tijd niet te vervelen. Hij studeert Frans en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een grote 'passie voor theater'.

Eerder maakte NH Nieuws de onderstaande reportage met Thijs, waarin hij benadrukte wel een handicap te hebben, maar niet gehandicapt te zijn: "Geef mij drie wielen, en ik kan net zo goed fietsen als ieder ander."