Inwoners Anna Paulowna op straat door brandende elektrische fiets

ANNA PAULOWNA - De bewoners van het Molenveld in Anna Paulowna zijn vanochtend wakkergeschrokken door een brand. De brand was ontstaan in een elektrische fiets.

Rond kwart over twee zag iemand rook komen uit de garage van een van de twee-onder-een-kapwoningen. Al snel werd duidelijk dat de rook kwam van een accu van een elektrische fiets, die in de garage geparkeerd stond.

De schade bleek gelukkig beperkt tot een klein deel van de garage. De brandweer heeft het woonhuis voor de zekerheid geventileerd.