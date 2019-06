Statenfracties roepen milieu-gedeputeerde Tekin op het matje: tweewekelijks updates over Tata Steel

WIJK AAN ZEE - Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA, milieu) moet de statenfracties van Noord-Holland elke twee weken een update gaan geven van de ontwikkelingen over de milieu-overlast die Tata Steel en zusterbedrijf Harsco veroorzaken.

De statenfracties vinden dat zij te summier op de hoogte worden gehouden door Tekin, zo stelde een groot aantal partijen tijdens een gisteren ingelast debat.

Lees ook: RIVM: Zware metalen in grafietregens Tata Steel, risico's voor buitenspelende kinderen

Begin deze maand verscheen een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de schadelijke gevolgen van de grafietegens die regelmatig neerdwarrelen in de IJmond. De stof die op het terrein van Tata vrijkomt bij slakverwerker Harsco bevat onder meer lood, mangaan en vanadium. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid van met name opgroeiende kinderen. Mensen in de IJmond maken zich ernstig zorgen.

Lees ook: Burgemeester Beverwijk en andere IJmond-gemeenten reageren op grafietregens-rapport: "Onaanvaardbaar"

Tekin vindt het onjuist om te stellen dat hij nu twee keer per maand 'op het matje wordt geroepen' door de statenfracties.

Tekin is van mening dat hij 'achter de schermen' heel veel doet. Zijn fout is volgens hem dat hij dat 'te weinig zichtbaar' heeft gemaakt. Tekin wil zijn werkzaamheden beter over het voetlicht gaan brengen, maar vraagt begrip vanwege de complexiteit van het dossier-Tata Steel/Harsco.

Tekin was er niet bij toen Tata Steel op 6 juni een meerjarenplan presenteerde waarmee het de milieu-overlast wil tegen gaan. Die bijeenkomst in Wijk aan Zee was kort na het verschijnen van het RIVM-rapport. Veel bewoners van de IJmond hadden behoefte aan uitleg, ook van de provincie.

Aanstaande woensdag is er een nieuwe bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee. Mensen kunnen dan vragen stellen over het RIVM-rapport. NH Nieuws zendt het plenaire deel van de bijeenkomst live uit. De uitzending begint om 18.45 uur.