Twee aanhoudingen tijdens ontruiming kraakpand We Are Here

AMSTERDAM - Leden van de groep We Are Here, die bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers, hebben vanmiddag het gekraakte pand op studentencampus Uilenstede in Amsterdam verlaten.

De rechter oordeelde vorige week dat het OM het kantoorpand mocht laten ontruimen. Agenten waren daarom naar het pand gekomen, volgens een politiewoordvoerder om 'uitvoering aan het gerechtelijk bevel' te geven.

De ontruiming verliep rustig, maar er zijn wel twee mensen opgepakt. Dat was volgens de politie omdat ze niet voldeden aan het gerechtelijk bevel.

We Are Here heeft de afgelopen jaren meerdere panden gekraakt.