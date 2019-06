Bestuurder Calvijn College over fouten: "Hoe kan dit, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld"

AMSTERDAM - Barbara Dijkgraaf, voorzitter van het College van Bestuur van de scholenkoepel waar het Calvijn College onder valt, kan nog altijd niet zeggen wanneer de leerlingen weten of ze geslaagd zijn. Volgens haar is het zelfs niet uit te sluiten dat ook leerlingen met een goede uitslag opnieuw examen moeten doen.

Dijkgraaf zegt dat er vorige week foutmeldingen uit het systeem kwamen. "Bij het schoolexamen is gebleken - in eerste instantie leek het een klein probleem en in tweede instantie een groter probleem, dat een aantal toetsen door de leerlingen niet was gemaakt en een aantal andere toetsen wel was gemaakt, maar dat het cijfer niet geregistreerd was of niet op de juiste plek geregistreerd was."

Toetsen niet aangeboden

Dat de toetsen niet waren gemaakt, lag aan de school. "Toetsen zijn niet aangeboden aan de leerlingen", vertelt Dijkgraaf. "Wat het complex maakt, is dat het om 77 leerlingen gaat die hun eigen vakkenpakket hebben. Het VMBO-kader is een beroepsopleiding, dus er zitten eigen beroepsonderdelen in en er zitten keuzeonderdelen in. Dus dat zijn allemaal individuele pakketten."

"Hoe het kan is een vraag die ik mezelf vaak heb gesteld de afgelopen dagen, maar ik heb die vraag even geparkeerd omdat we eerst willen werken aan een oplossing", zegt Dijkgraaf. "We vinden het belangrijk dat de leerlingen zo snel mogelijk die duidelijkheid krijgen. Dus alle waarom-vragen zijn heel belangrijk, gaan we goed onderzoeken, maar nu werken we eerst aan een oplossing."

Opnieuw maken

Wanneer de uitslagen wel vastgelegd worden kan de school nog niet zeggen. Dijkgraaf kan ook niet uitsluiten dat leerlingen die allemaal voldoendes hebben gehaald, toch de toetsen opnieuw moeten doen. Overigens zei de onderwijsinspectie eerder vandaag wel tegen AT5 dat dat 'niet waarschijnlijk' lijkt.

"Het is mijn verantwoordelijkheid als bestuurder van deze school en dus deze scholengroep, om zo goed mogelijk onderwijs te geven en daar hoort ook goede examinering bij", zegt Dijkgraaf. "Dus dat dit is gebeurd, dat wij niet kunnen vaststellen wat de examenuitslag is, dat we hebben moeten vaststellen dat er dingen niet goed zijn gegaan met de toetsing, dat vind ik verschrikkelijk. Dat had ik graag anders gezien en gewild, maar ik vind het verschrikkelijk."