Nabestaande slachtoffer Tweede Wereldoorlog onthult tegeltje voor oude huis

ALKMAAR - Martine Vleeschdraager heeft vanmiddag voor het oude huis van haar vader in Alkmaar een tegeltje onthuld. De vader én grootouders van Martine werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord.

Tijdens de ceremonie wordt er elk jaar een aantal Joodse Alkmaarders herdacht. In totaal worden er ongeveer 150 tegeltjes onthuld. In 2020 worden de laatste geplaatst. De herdenkingsstenen vinden hun thuis voor het toemalige huis van de omgekomen oorlogsslachtoffers. Zo dus ook voor de vader van Martine: "Ik ben al vaker terug geweest naar het oude huis van mijn vader. Als hij niet was omgekomen tijdens de oorlog was ik in Alkmaar geboren."

De herdenkingsstenen werden ook al eerder in Den Helder geplaatst.

De moeder van Martine heeft in de jaren nadat haar man werd gedeporteerd hoop gehouden op een hereniging. Helaas kregen zij jaren later te horen dat hij het niet gered heeft. Martine vindt het belangrijk dat het verhaal van de Tweede Wereldoorlog niet verloren gaat. Zij zet zich ook actief in om gesprekken over de Tweede Wereldoorlog te blijven voeren.